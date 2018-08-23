Донские аграрии уповают не на хорошую погоду, а на науку

СЕГОДНЯ 12:53 2018-08-23T12:53:27+03:00

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В Ростовской области завершилась уборка ранних зерновых, и аграрии уже приступают к севу озимых культур. 17 августа в Верхнедонском районе по этому поводу прошло зональное совещание, которое провел первый заместитель губернатора РО Виктор Гончаров. Работники села и чиновники оценили результаты весенне-летнего периода и пришли к выводу, что, хотя цифры оказались и ниже рекордных показателей 2017 года, но в целом донской регион прекрасно справился со сложными погодными условиями и получил хороший урожай.

Перед заседанием всех его участников ожидал выездной семинар, который был организован в полях под станицей Казанской. Аграриям продемонстрировали сельхозтехнику передового хозяйства «Шумилинское», которая уже находится в боевой готовности к осеннему севу. Работники предприятия не просто выставили свои комбайны и плуги напоказ, прямо на глазах у собравшихся они обработали участок земли на каждой машине, после чего гости могли сами пройтись по пахоте и сделать выводы о качестве проделанной работы. Все происходящее комментировали приехавшие на семинар ученые. Они рассказали об уходе за почвой, о сохранении влаги и применении удобрений. Вся озвученная информация опиралась на климатические прогнозы текущего года и современные реалии работы на селе. (подробности)