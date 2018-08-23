С начала года в Ростовской области найдены останки 150 бойцов, погибших в годы войны

СЕГОДНЯ 13:14 2018-08-23T13:14:42+03:00

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В начала года в Ростовской области поисковики обнаружили останки 150 красноармейцев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Но помощь девяти общественным организациями пришли военнослужащие частей, дислоцированных на территории Ростовской области. В частности, в Матвеево-Курганском районе ведут работы более 100 солдат и офицеров 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова мотострелковой дивизии.

- Поиски останков и артефактов ведутся на месте, где до Великой Отечественной войны находился хутор Круглик, - сообщает региональное правительство.

Основные находки при раскопках - это предметы быта солдат, гильзы от патронов и очень редко части оружия.

- Нашли медальон медсестры, которая, согласно архивным документам, была одна на два хутора и бегала с одной высоты на другую, - рассказал заместитель командира 381-го гвардейского полка Олег Чумаков. - Обнаружили большую крышку бункера с надписями на немецком, но ее поднять пока не смогли, для этого нужна специальная техника.

Поисковики говорят, что на месте ныне не существующего хутора бои шли несколько дней.

Немецко-фашистским войскам был дан приказ никого живым не брать.