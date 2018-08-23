В Ростове-на-Дону на Большой Садовой забил новый фонтан

СЕГОДНЯ 13:22 2018-08-23T13:25:18+03:00

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С новым фонтаном на Большой Садовой поздравляют друг друга ростовчане в социальной сети. Один из пользователей выложил видео, как на центральной улице города (пересечение с переулком Осторовского) из-под асфальта проезжей части красиво бьют три струи ржавого цвета. Напор воды таков, что "гейзер" бьет на два метра над уровнем земли. В комментариях горожане предположили, что прорвало канализацию, но сточные воды так не фонтанируют.

- К канализации данный "фонтан" не имеет отношения. Наша бригада выезжала вчера вечером в данный район для обследования и даже следов воды не нашла, - прокомментировали сотрудники городского водоканала.

По всей видимости, порыв случился на теплосетях. Специалисты уже занимаются устранением неполадки.