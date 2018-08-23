2018-08-23T14:07:44+03:00
Происшествия

Очередной коммунальный гейзер забил в ростовском микрорайоне Темерник

Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный"Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный"
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Ростовчане в социальной сети обсуждают утреннее видео с очередным коммунальным фонтаном. Струи чистой воды били на несколько метров в небо, поливая проезжающие мимо машины.

- Гейзер на нижнем Темернике. Айда купаться, - призвал горожан один из водителей.

В ответ ростовчане стали писать, что подобные "гейзеры" случаются в этом месте уж слишком часто. На что сотрудники Водоканала ответили, что планируют полностью менять проблемный участок трубы.

- В 6:19 поступила заявка на телефон горячей линии. В 6:30 дежурная бригада была на месте, но в силу того, что порыв случился на водоводе крупного диаметра, устранить порыв самостоятельно не смогли. Вызвали на помощь еще одну бригаду, которая специализируется на магистральных трубопроводах. В 10:30 порыв был устранен без отключения абонентов, - сообщает Ростовводоканал.

Коммунальный фонтан на нижнем Темернике 23.8.2018 .Ростов-на-Дону Главный

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