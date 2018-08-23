По Театральному проспекту в Ростове-на-Дону снова ездят трамваи

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-23T14:20:37+03:00

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В Ростове восстановлено трамвайное движение по Театральному проспекту, сообщает Интернет-сообщество "Ростовский городской транспорт". В начале лета - во время работы фан-зоны на Театральной площади - вагоны общественного транспорта ходили в объезд. Теперь же все вернулось в норму.

Кроме того, восстановлен трамвайный маршрут № 4. Сейчас он имеет следующую схему:

главный ЖД Вокзал – улица Станиславского – Театральный проспект – улица Максима Горького – улица Ченцова – улица 14-я Линия – улица 1-й Конной Армии – вокзал «Сельмаш».

Ростовчане отмечают, что "четверка" стала ходить так, как ранее двигался маршрут № 1А. Люди пишут, что ждут возобновления движения троллейбусов по Большой Садовой.