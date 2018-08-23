2018-08-23T14:43:29+03:00
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В Ростове-на-Дону второй раз за год собираются перекопать площадь 5-го Донского Корпуса

По мнению властей, ей снова требуется ремонт
Илья БОГОМОЛОВ
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Площадь 5-го Донского корпуса ремонтировали только этим летом.Площадь 5-го Донского корпуса ремонтировали только этим летом.Фото: Иван БОГОЛЮБОВ
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В Ростове-на-Дону грядет ремонт площади 5-го Донского Корпуса. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города разместила соответствующий аукцион на сайте госзакупок. Чиновники ищут подрядчика, который сможет заменить асфальт, положить новые бордюры и тротуарную плитку. Сумма контракта - пять миллионов рублей.

Подрядчик должен определиться 10 сентября, а обозначенные работы завершены до 1 октября.

При этом, ростовчане помнят, что площадь 5-го Донского Корпуса перекапывали совсем недавно, когда шла скандальная реконструкция улицы Станиславского. На ее территории так же были найдены археологические ценности, что затормозило строительные работы. А, между тем, это значимая транспортная артерия, которая соединяет западный жилой массив и центр города. Ремонт в этом месте грозит Ростову новой волной пробок.

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