Суровые ростовские дети разобрали тротуарную плитку на Пушкинской

СЕГОДНЯ 15:09 2018-08-23T15:43:50+03:00

Необычную игровую площадку сфотографировали на одной из центральных улиц города

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Ростовчане в социальной сети обсуждают пост гостя донской столицы, который удивился местной малышне.

- Суровые ростовские дети! После работы прогуливался по Пушкинской. Посреди улицы находятся детские горки. Теперь есть и песочница! - написал очевидец.

На самом деле, он сфотографировал достаточно курьезную ситуацию. Играющие ребятишки разобрали тротуарную плитку и получили доступ к песку, который лежит под ней. Из самих же кирпичиков мальчики стали строить башню - не пропадать же добру.

- Это ж как надо было уложить, чтобы дети так легко разобрали? - удивляется в комментариях ростовчанин Андрей.

Другие комментаторы возмущены тем, что родители малышей не пресекают данные игры.