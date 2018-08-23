Суровые ростовские дети разобрали тротуарную плитку на Пушкинской
Ростовчане в социальной сети обсуждают пост гостя донской столицы, который удивился местной малышне.
- Суровые ростовские дети! После работы прогуливался по Пушкинской. Посреди улицы находятся детские горки. Теперь есть и песочница! - написал очевидец.
На самом деле, он сфотографировал достаточно курьезную ситуацию. Играющие ребятишки разобрали тротуарную плитку и получили доступ к песку, который лежит под ней. Из самих же кирпичиков мальчики стали строить башню - не пропадать же добру.
- Это ж как надо было уложить, чтобы дети так легко разобрали? - удивляется в комментариях ростовчанин Андрей.
Другие комментаторы возмущены тем, что родители малышей не пресекают данные игры.