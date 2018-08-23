2018-08-23T16:40:49+03:00
Общество

Хулиганский образ Басты увековечили в Аксае

В городе появилось большое граффити НоГГано
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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На одной из улиц Аксая появилось большое граффити, изображающее НоГГано. Фото рисунка на стене появилось в социальных сетях, и девушки уже выразили мнение в комментариях, что Василий получился весьма похож на Леонардо Ди Каприо. Фанаты уже нашли фотографию артиста, которой вдохновлялся художник, и при сравнении видно, что граффитисту не совсем удались глаза.

Теперь горожане беспокоятся, чтобы этот портрет никто не закрасил и не испортил похабными надписями.

Сравни-ка. Фото: СОЦСЕТИ

Сравни-ка.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, НоГГано - это творческое альтер-эго знаменитого ростовчанина Василия Вакуленко, чаще всего выступающего под псевдонимом Баста. НоГГано - его второй псевдоним, под которым артист читает криминальный рэп с большим количеством мата и непристойностей. Ранее "Комсомолка" насчитала у Василия девять обличий, которые он меняет в зависимости от настроения.

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