ФК "Ростов" и защитник Евгений Макеев расторгли контракт

СЕГОДНЯ 09:38 2018-08-24T09:39:08+03:00

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Защитник Евгений Макеев покинул "Ростов". Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

- Контракт расторгнут по соглашению сторон. Мы благодарим Евгения за время проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении.

Напомним, бывший спартаковец и игрок сборной России пришел в "Ростов" в начале прошедшего футбольного сезона. Ранее, в составе московского "Спартака" он становился чемпионом страны (2017) и дважды серебряным призером чемпионата России (2009, 2012).

Ранее сообщалось, что ФК "Ростов" расстался с полузащитником Александром Сапетой.