2018-08-24T10:02:16+03:00
Общество

В Ростов-на-Дону приедут 14 троллейбусов из Москвы

Парк общественного транспорта будет обновлен до конца года
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростов поставят новые троллейбусы.В Ростов поставят новые троллейбусы.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Троллейбусный парк Ростова обновит Москва. Об этом рассказал градоначальник донской столицы Виталий Кушнарев на встрече с жителями города. Уже есть договоренность о том, что к концу года "белокаменная" передаст Ростову 14 единиц общественного транспорта. Этого количества хватит, что обновить половину местного троллейбусного парка. Ранее сообщалось, что в следующем году город закупит 30 новых троллейбусов.

Добавим, что в начале 2018-го Москва отказалась дарить Ростову свои б/у троллейбусы. Несмотря на это городские власти заявляли, что развитие электротранспорта является одним из приоритетных направлений, и к 2020 году ожидается увеличение троллейбусного парка и восстановление ранее существовавших маршрутов.

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