Власти Ростова-на-Дону хотят вернуть фонтан на площади Ленина
На встрече с жителями города ростовчане спросили главу администрации Виталия Кушнарева о судьбе площади Ленина: как долго там будет стоять забор. В ответ градоначальник озвучил хорошую новость - мэрия выиграла суд у владельца участка, ему отказано в строительстве многоэтажки воле гостиницы "Амакс".
По плану, ограждение должны убрать и привести площадь в первоначальный вид: и цветочными клумбами и фонтаном. Однако, собственник еще может обжаловать решение суда, так что угроза появления 22-этажной "свечки" окончательно не снята. Напомним, что жители города выступили против этого строительства. Проблемная ситуация тянется с 2016 года.
- Точечная застройка высотками не только не отвечает критерию пространственной соразмерности, но и создает избыточную нагрузку на инфраструктуру, - отметил тогда Виталий Кушнарев.