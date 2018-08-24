Власти Ростова-на-Дону хотят вернуть фонтан на площади Ленина

СЕГОДНЯ 10:35 2018-08-24T10:35:28+03:00

Однако, вопрос с застройкой этого участка еще не решен

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На встрече с жителями города ростовчане спросили главу администрации Виталия Кушнарева о судьбе площади Ленина: как долго там будет стоять забор. В ответ градоначальник озвучил хорошую новость - мэрия выиграла суд у владельца участка, ему отказано в строительстве многоэтажки воле гостиницы "Амакс".

По плану, ограждение должны убрать и привести площадь в первоначальный вид: и цветочными клумбами и фонтаном. Однако, собственник еще может обжаловать решение суда, так что угроза появления 22-этажной "свечки" окончательно не снята. Напомним, что жители города выступили против этого строительства. Проблемная ситуация тянется с 2016 года.

- Точечная застройка высотками не только не отвечает критерию пространственной соразмерности, но и создает избыточную нагрузку на инфраструктуру, - отметил тогда Виталий Кушнарев.