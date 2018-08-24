Под Ростовом-на-Дону всю ночь тушили склад с резиной

СЕГОДНЯ 10:44 2018-08-24T10:44:15+03:00

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В ночь на 24 августа донские пожарные потушили крупное возгорание в Аксайском районе. В 0:15 в хуторе Ленина, по адресу улица Западная, 7 загорелся склад резинотехнических изделий. Площадь пожара стоставила 1000 квадратных метров, через час ему был присвоен ранг № 3.

- В 4:24 была объявлена ликвидация открытого горения. В 6:22 - полная ликвидация, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области. - От МЧС привлекались 41 человек и 12 единиц техники. Пострадавших нет.

Таким образом, на тушение огня ушло полных шесть часов. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае обнаружения возгорания следует немедленно сообщить об этом по телефонам «101» с мобильного или со стационарного «01».