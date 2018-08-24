2018-08-24T11:04:47+03:00
Общество

25 августа ростовчане выйдут на общегородской субботник

Уборка коснется и стадиона "Ростов-Арена"
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове 25 августа состоится общегородской субботник. Как сообщили в мэрии, в нем примут участие волонтеры, гражданские активисты, учащиеся, социально ответственный бизнес, сотрудники предприятий и учреждений культуры. Рядовые ростовчане сами могут выбрать место для уборки, чтобы присоединиться к акции или очистить территорию, прилегающую к своему дому.

В Ворошиловском районе собираются убрать водоохранную зону реки Темерник, в Железнодорожном - территорию родника "Гремучий" и мост Нозадзе, в Пролетарском - Зеленый остров. Также в списке обязательных мест для очистки центральный вход стадиона "Ростов-Арена", мемориал "Тачанка", скверы Оганова, Чуковского и Строителей, балка "Кульбакина" и склоны сквера Седова.

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