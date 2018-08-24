"Ростов" выйдет на матч против тульского "Арсенала" в форме с ковром

СЕГОДНЯ 11:25 2018-08-24T11:26:12+03:00

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Ковромания продолжается - в преддверии выездного матча против тульского "Арсенала", который состоится 24 августа, ФК "Ростов" опубликовал в своем Твиттере забавное фото с предматчевого совещания представителей команд. На снимке в качестве игровой формы "желто-синих" изображена майка с ковром. Та самая, которую клуб выпустил ограниченным тиражом для болельщиков.

Ковер стал своеобразным талисманом донской команды после домашней игры с "Енисеем" в прошлом туре чемпионата России. Болельщик "Ростова" по имени Алексей пришел с ним на "Ростов-Арену" и радостно тряс им, когда "желто-синие" забивали голы (встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина, - прим. авт.) Этот момент попал в телетрансляцию, разлетелся по соцсетям и Алексей мгновенно стал знаменитым. ФК "Ростов" через Твиттер попросил откликнуться хозяина ковра и на следующий день Алексей прибыл с талисманом на базу клуба. Там он сфотографировался с кумирами и подарил им ковер - на удачу.

После публикации фото формы с ковром фанаты начали гадать: "Неужели парни выйдут на поле в этом?" Интрига будет сохраняться до в 19:30 - в это время сегодня начнется матч "Арсенал" - "Ростов". Прямая трансляция будет на телеканале "Матч ТВ".