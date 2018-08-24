Чиновники насчитали в Ростовской области более 260 несанкционированных свалок

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-24T11:50:59+03:00

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В правительстве Ростовской области прошло заседание, посвященное несанкционированным свалкам. На нем было озвучено, что на территории региона таковых объектов более 260, и еще 34 официально зарегистрированных полигона. При этом на Дону наблюдается чрезвычайная пожароопасность, и риск возгораний существует практически на каждой свалке.

- Контроль за противопожарным режимом данных объектов, в соответствии с действующим законодательством РФ, лежит на органах местного самоуправления, - передает пресс-служба правительства. - Правильная эксплуатация полигона включает в себя целый комплекс мер, таких как контроль за температурой массы, способной при разложении самовозгораться, уплотнение слоя отходов. Однако не везде такая работа проводится эффективно.

С начала 2018 года периодически горели свалки в Красносулинском, Азовском, Мясниковском, Матвеево-Курганском, Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Цимлянском районах. Специалистами Росприроднадзора возбуждено 24 дела об административном правонарушении за ненадлежащую эксплуатацию полигонов. Сумма наложенных административных штрафов составила около 2 миллионов рублей.