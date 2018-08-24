Под Ростовом-на-Дону пенсионерка упала под колеса электрички

СЕГОДНЯ 13:53 2018-08-24T13:53:56+03:00

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В Ростовской области 69-летняя пенсионерка попала под колеса электрички. ЧП произошло 23 августа на перегоне "Кулешовка - Азов". Женщина переходила железнодорожные пути, когда ее заметил машинист приближающегося поезда. Он нажал на тормоза и начал подавать звуковые сигналы, но, услышав их, женщина растерялась, замешкалась и в итоге упала под локомотив.

Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СКФО, дама осталась жива. С травмой ее доставили в медицинское учреждение.

Полицейские напоминеют, что железная дорога - это зона повышенной опасности, переходить ее следует только по специально оборудованным переходам.