СЕГОДНЯ 18:41 2018-08-24T18:41:17+03:00

На этой полосе запрещено пасти и содержать домашний скот

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На границе Украины с Ростовской областью установили 300-метровую карантинную полосу, которая должна защитить донской регион от оспы овец, ящура, чумы крупного рогатого скота, сибирской язвы. Именно поэтому на ней запрещен выпас скота и содержание домашних животных. Обозначена карантинная полоса 174 предупреждающими знаками. Их монтаж закончен в Неклиновском,Матвеево-Курганском, Красносулинском, Каменском, Родионово-Несветайском, Чертковском, Куйбышевском, Тарасовском и Миллеровском районах

За тот период, что карантинная полоса уже действует, пограничники пресекли незаконное перемещения через российско-украинскую границу 200 шкур крупного рогатого скота, 600 килограммов говядины, 300 килограммов колбасы, 6 лошадей и 50 килограммов плавленного сыра.

На совещании о проводимой работе по установлению карантинной полосы вдоль российско-украинской границы было принято решение продолжить проведение рейдов по предполагаемым местам незаконного перемещения через государственную границу животных и подконтрольной продукции.