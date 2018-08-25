2018-08-25T08:53:31+03:00
Спорт

На матч между сборными России и Чехии на «Ростов-Арене» продано свыше 40 тысяч билетов

10 сентября на стадионе ожидается аншлаг
Александр СТЕПАНОВ
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На "Ростов-Арене" прошли пять матчей ЧМ-2018.На "Ростов-Арене" прошли пять матчей ЧМ-2018.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Матч между сборными России и Чехии, который пройдет 10 сентября на «Ростов-Арене», вполне вероятно побьет рекорд посещаемости этого 45-тысячного стадиона не левом берегу Дона, установленный во время ЧМ-2018 на игре между национальными командами Бразилии и Швейцарии, которую пришли посмотреть более 43 тысяч зрителей.

- На контрольный матч с участием отечественной сборной продано уже свыше 40 тысяч билетов, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе национальной команды РФ по футболу.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на эту игру начинается от 500 рублей.

На «Ростов-Арене», напомним, состоялись пять поединков чемпионата мира по футболу, проходившего в июне-июле в одиннадцати городах России: четыре в рамках группового этапа и еще один — на стадии 1/8 финала.

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