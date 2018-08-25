В Ростове-на-Дону движение по ул. Фрунзе сделают односторонним
Как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в городском департаменте автодорог, с 13 сентября движение по ул. Фрунзе на участке от пр. Буденновского до ул. Стадионной станет односторонним — в западном направлении.
Власти, таким образом, пытаются компенсировать за счет увеличения трафика по этой улице потерю пропускной способности дорожной сети в этом районе, которая снизится из-за ремонта южного и северного путепроводов по ул. Нансена — пр. Нагибина.
- Кроме того, в связи с продолжением работ по строительству гостиницы на Богатяновском спуске, 31, на этом участке с 15 сентября по 31 декабря будет продлено ограничение движения транспорта, - добавили в ведомстве.