Ростов-на-Дону все-таки согласился отдать за 24 млн рублей участок в Левенцовке под мусороперерабатывающий завод

СЕГОДНЯ 10:44 2018-08-25T10:44:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Комиссия департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова-на-Дону, рассмотрев торги №539-Д, выдала разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода в Советском районе.

Как следует из протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды сроком на пять лет земельного участка 15,7 гектара в промзоне Северо-Западная, победителем признан единственный участник — волгоградская группа компаний «Чистый город», подавшая заявку буквально за два дня до подведения итогов торгов.

«За» проголосовали все пять членов комиссии — все из числа сотрудников ДИЗО.

Сумма, которую направят создатели предприятия в бюджет — 23,8 млн рублей.

Между тем, ранее на портале «Активный ростовчанин» появилась петиция от активистов, выступивших категорически против строительства такого завода.

- Жители Западного жилмассива уже несколько лет страдают от невыносимого запаха с городской свалки, - говорится в ней. - Особенно сильно запах ощущается по ночам, когда стихает ветер. Причина - городская свалка, нормативный срок работы которой истек в конце 2014-го, но она была оставлена на прежнем месте. Но мы узнали, что назначены торги на участок, расположенный на территории Советского района, в западной части свалки, под строительство самого большого на юге России мусороперерабатывающего завода! Есть информация, что на нем будет перерабатываться мусор со всего Ростова-на-Дону объемом до 1 млн тонн в год. Кроме того, оператор намерен термически перерабатывать пластиковые отходы из шести регионов ЮФО».

Обращение набрало 500 голосов — 484 человек ее поддержали, 16 выступили против. По правилам сервиса «Активный ростовчанин», петиция должна быть рассмотрена властями.