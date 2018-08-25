2018-08-25T10:44:09+03:00
Общество

Ростов-на-Дону все-таки согласился отдать за 24 млн рублей участок в Левенцовке под мусороперерабатывающий завод

Ранее категорически против этого выступили жители Западного жилмассива
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Не всем по душе строительства такого предприятия.Не всем по душе строительства такого предприятия.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Комиссия департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова-на-Дону, рассмотрев торги №539-Д, выдала разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода в Советском районе.

Как следует из протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды сроком на пять лет земельного участка 15,7 гектара в промзоне Северо-Западная, победителем признан единственный участник — волгоградская группа компаний «Чистый город», подавшая заявку буквально за два дня до подведения итогов торгов.

«За» проголосовали все пять членов комиссии — все из числа сотрудников ДИЗО.

Сумма, которую направят создатели предприятия в бюджет — 23,8 млн рублей.

Между тем, ранее на портале «Активный ростовчанин» появилась петиция от активистов, выступивших категорически против строительства такого завода.

- Жители Западного жилмассива уже несколько лет страдают от невыносимого запаха с городской свалки, - говорится в ней. - Особенно сильно запах ощущается по ночам, когда стихает ветер. Причина - городская свалка, нормативный срок работы которой истек в конце 2014-го, но она была оставлена на прежнем месте. Но мы узнали, что назначены торги на участок, расположенный на территории Советского района, в западной части свалки, под строительство самого большого на юге России мусороперерабатывающего завода! Есть информация, что на нем будет перерабатываться мусор со всего Ростова-на-Дону объемом до 1 млн тонн в год. Кроме того, оператор намерен термически перерабатывать пластиковые отходы из шести регионов ЮФО».

Обращение набрало 500 голосов — 484 человек ее поддержали, 16 выступили против. По правилам сервиса «Активный ростовчанин», петиция должна быть рассмотрена властями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли два человека
В Ростове-на-Дону движение по ул. Фрунзе сделают односторонним
На матч между сборными России и Чехии на «Ростов-Арене» продано свыше 40 тысяч билетов
На границе Украины с Ростовской областью установили 300-метровую карантинную полосу
Под Ростовом-на-Дону пенсионерка упала под колеса электрички
Чиновники насчитали в Ростовской области более 260 несанкционированных свалок
"Ростов" выйдет на матч против тульского "Арсенала" в форме с ковром
25 августа ростовчане выйдут на общегородской субботник
Под Ростовом-на-Дону всю ночь тушили склад с резиной
Власти Ростова-на-Дону хотят вернуть фонтан на площади Ленина
В Ростов-на-Дону приедут 14 троллейбусов из Москвы
ФК "Ростов" и защитник Евгений Макеев расторгли контракт
«Ростов» - «Рубин» 31 августа 2018: где ограничат движения транспорта в день матча
Хулиганский образ Басты увековечили в Аксае
Новостройки Ростова и Батайска открывают свои двери для будущих жильцов
Суровые ростовские дети разобрали тротуарную плитку на Пушкинской