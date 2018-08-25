В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли два человека

СЕГОДНЯ 11:12 2018-08-25T11:12:46+03:00

Справиться с возгоранием пожарные смогли за двадцать минут, однако спасти людей не удалось. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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Пожар, ставший причиной гибели двух человек, произошел в минувшую пятницу, 24 августа, в 14.47 в Белой Калитве — в дачном домике на ул. Подгорной.

- В тушении принимали участие семь человек личного состава, три единицы техники, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главке МЧС. - Площадь возгорания составила 21 кв. метр, справиться с ним удалось буквально за двадцать минут, однако спасти людей не успели.

Между тем, по факту случившегося свою проверку проводит Следком.

- По предварительным данным, погибли 39-летний хозяин домовладения и 60-летняя женщина, - рассказали в управлении Следственного комитета России по Ростовской области. - Оба — с признаками отравления продуктами горения. Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой предстоит принять процессуальное решение.