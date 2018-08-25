В Таганроге аферист продал иномарку знакомой бизнесвумен из Москвы в другой регион, пока она отлучилась по делам

СЕГОДНЯ 12:17 2018-08-25T12:17:25+03:00

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Предприимчивый молодой человек из Таганрога сумел настолько втереться в доверие своей знакомой бизнесвумен из Москвы, что легко лишил ее без дорогостоящей иномарки, которую она оставила ему под присмотр.

- Так получилось, что женщина приехала на этом самом автомобиле вместе с ним в Таганрог провести время, а потом ей пришлось вернуться обратно в столицу, поскольку у нее там возникли неотложные дела по работе, она улетела самолетом, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главке МВД по Ростовской области. - Но вскоре тот парень, заботам которого она поручила свой автомобиль, попросту перестал выходить на связь. Заподозрив неладное, она обратилась в полицию.

Оперативникам же не составило большого труда прояснить, что же произошло. А случился, между тем, банальный «кидок»: 26-летний таганрожец, весьма способный юноша, ранее уже судимый за мошенничество, пока предпринимательница уехала домой, сел в автомобиль и перегнал его в Ставропольский край, где благополучно и продал его на авторынке.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а а иномарка изъята и возвращена законной владелице, - отметили в ГУ МВД по РО.