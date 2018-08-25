2018-08-25T15:29:27+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону предлагают запретить торговлю в подземных переходах

Автор инициативы считает, что павильоны отбирают место у пешеходов
Александр СТЕПАНОВ
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Новые подземные переходы в Ростове-на-Дону, действительно, большой шириной не отличаются. Фото: соцсети / Виктория Некрасова.Новые подземные переходы в Ростове-на-Дону, действительно, большой шириной не отличаются. Фото: соцсети / Виктория Некрасова.
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На портале «Активный ростовчанин» появилась петиция, предлагающая запретить торговлю в подземных переходах.

- В переходе на пр. М. Нагибина (остановка Школьная) началось строительство торговых павильонов, и для движения пешеходов остается очень мало места, и станет еще меньше когда начнется торговля, - объясняет свои мотивы автор инициативы Евгений Сухоносов. - Предлагаю установить запрет на размещение торговых помещений в подземных пешеходных переходах, если ширина оставшейся пешеходной части составляет менее четырех метров.

Новый подземный переход на пр. Нагибина, появившийся в 2014-м, как и еще один, на Октябрьской площади, действительно, не отличаются большой шириной — по проекту, она как раз и составляет четыре метра.

С другой стороны, и другие, построенные еще в советское время переходы, известные своей уникальной мозаикой, чья ширина гораздо больше, разделены торговыми павильонами, расположенными посредине, на две части — и оставшийся для пешеходов проход там тоже меньше четырех метров.

Таким образом, если выполнить требования ростовчанина, придется убирать торговлю не только в одном-двух переходах, а во всех.

Впрочем, пока что эта инициатива набрала недостаточно голосов для рассмотрения ее городскими властями (для этого требуется 500).

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