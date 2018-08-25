В Ростове-на-Дону бывший зек ограбил кассу кафе, пока продавщица отвлеклась на других покупателей

СЕГОДНЯ 17:10 2018-08-25T17:10:39+03:00

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Рассеянность обслуживающего персонала, помноженная на наглость преступника, стала причиной 16 тысяч рублей из кассы одного из кафе в Ростове-на-Дону.

Все произошло, когда в заведение зашел некий мужчина: заказав у продавщицы алкогольный напиток, он, увидев, как та отвлеклась на объяснения с другим посетителем, самым банальным образом вытащил из кассового аппарата всю наличку, которая там была. И, соответственно, был таков, не дожидаясь, пока ему подадут рюмку.

- Как только продавщица обнаружила, что в кассе вообще нет денег, она тут же позвонила хозяйке кафе, а та, в свою очередь, обратилась в полицию, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области.

Вор, правда, впопыхах, прихватив добычу, не учел, что его, конечно, запомнили — потому что пропажа обнаружилась сразу после его ухода, а обслужить его и не успели, а кроме того, по информации «КП», его изображение удалось «срисовать» с камеры видеонаблюдения, расположенной на одном из офисов снаружи.

- Подозреваемый, ранее судимый за разбой 31-летний ростовчанин, задержан оперативниками угрозыска и помещен под стражу, - отметили в главке МВД. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.