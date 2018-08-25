2018-08-25T17:10:39+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону бывший зек ограбил кассу кафе, пока продавщица отвлеклась на других покупателей

Добычей злоумышленника стали 16 тысяч рублей
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Подозреваемый задержан.Подозреваемый задержан.Фото: ГУ МВД России по РО
Изменить размер текста:

Рассеянность обслуживающего персонала, помноженная на наглость преступника, стала причиной 16 тысяч рублей из кассы одного из кафе в Ростове-на-Дону.

Все произошло, когда в заведение зашел некий мужчина: заказав у продавщицы алкогольный напиток, он, увидев, как та отвлеклась на объяснения с другим посетителем, самым банальным образом вытащил из кассового аппарата всю наличку, которая там была. И, соответственно, был таков, не дожидаясь, пока ему подадут рюмку.

- Как только продавщица обнаружила, что в кассе вообще нет денег, она тут же позвонила хозяйке кафе, а та, в свою очередь, обратилась в полицию, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области.

Вор, правда, впопыхах, прихватив добычу, не учел, что его, конечно, запомнили — потому что пропажа обнаружилась сразу после его ухода, а обслужить его и не успели, а кроме того, по информации «КП», его изображение удалось «срисовать» с камеры видеонаблюдения, расположенной на одном из офисов снаружи.

- Подозреваемый, ранее судимый за разбой 31-летний ростовчанин, задержан оперативниками угрозыска и помещен под стражу, - отметили в главке МВД. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону предлагают запретить торговлю в подземных переходах
Ростовский университет потребовал от Google убрать маньяка Чикатило из числа «выдающихся выпускников»
Строительство скоростной ж/д магистрали Москва-Адлер может начаться из Ростова-на-Дону
В Таганроге аферист продал иномарку знакомой бизнесвумен из Москвы в другой регион, пока она отлучилась по делам
В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли два человека
Ростов-на-Дону все-таки согласился отдать за 24 млн рублей участок в Левенцовке под мусороперерабатывающий завод
В Ростове-на-Дону движение по ул. Фрунзе сделают односторонним
На матч между сборными России и Чехии на «Ростов-Арене» продано свыше 40 тысяч билетов
На границе Украины с Ростовской областью установили 300-метровую карантинную полосу
Под Ростовом-на-Дону пенсионерка упала под колеса электрички
Чиновники насчитали в Ростовской области более 260 несанкционированных свалок
"Ростов" выйдет на матч против тульского "Арсенала" в форме с ковром
25 августа ростовчане выйдут на общегородской субботник
Под Ростовом-на-Дону всю ночь тушили склад с резиной
Власти Ростова-на-Дону хотят вернуть фонтан на площади Ленина
В Ростов-на-Дону приедут 14 троллейбусов из Москвы
ФК "Ростов" и защитник Евгений Макеев расторгли контракт
«Ростов» - «Рубин» 31 августа 2018: где ограничат движения транспорта в день матча
Хулиганский образ Басты увековечили в Аксае
Новостройки Ростова и Батайска открывают свои двери для будущих жильцов
Суровые ростовские дети разобрали тротуарную плитку на Пушкинской