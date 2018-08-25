Прокуратура Новочеркасска через суд добилась блокировки девяти сайтов, обучающих браконьерству

СЕГОДНЯ 18:14 2018-08-25T18:14:26+03:00

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В Новочеркасске местная прокуратура всерьез взялась за пресечение браконьерства еще, можно сказать, на стадии даже не подготовки, а размышления о нарушении природоохранного законодательства.

- В ходе проверки исполнения законов о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов установлено, что на страницах девяти Интернет-сайтов была размещена информация о способе изготовления электроудочки, а это — запрещенное орудие лова, которое служит для массового истребления биоресурсов, - объяснили «КП» - Ростов-на-Дону» в прокуратуре Ростовской области. - И за такое — ловлю рыбы с применением электротока — вообще-то предусмотрена уголовная ответственность!

В общем, надзорное ведомство, решившее добиться справедливости и пресечь появление новых браконьеров, направило иски в суд, требуя признать информацию на этих сайтах противоречащей действующему законодательству и, следовательно, запретить ее распространение на территории РФ. И суд признал правоту прокуратуры — теперь, когда вступят в силу принятые им решения, доступ к этим сайтам будет заблокирован.