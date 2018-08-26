2018-08-26T08:43:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону поклонники могут сфотографироваться с Ольгой Бузовой

Правда, речь идет только о фотозоне meet point
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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«Замуж за Бузову» — это последний шанс доказать Оле, что настоящие мужчины все-таки существуют. Фото: ТНТ«Замуж за Бузову» — это последний шанс доказать Оле, что настоящие мужчины все-таки существуют. Фото: ТНТ
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Ростов-на-Дону стал одним из городов, где сегодня, 26 августа, ТНТ объявило Всероссийский день половин.

- На набережной с 16:00 до 20:00 будет установлена фотозона meet point, в которой каждый желающий сможет сделать фото для своего Instagram, - рассказали организаторы. - Поставив хэштеги #ИщуЛюбовьРостов, #ДеньПоловин и #ЗамужЗаБузову, одинокие люди получают шанс найти тех, кто также ищет свои вторые половины. Каждый сфотографировавшийся получит отличительный знак, по которому сразу можно узнать тех, кто мечтает познакомиться.

Акция «Всероссийский день половин» проводится в преддверии старта самого ожидаемого шоу ТНТ «Замуж за Бузову», которое выйдет в эфир 26 августа в 20.00.

Как говорят создатели, «Замуж за Бузову» — это последний шанс доказать Оле, что настоящие мужчины все-таки существуют, и один из них сможет сделать ее по-настоящему счастливой. Напомним, почти два года назад известная телеведущая развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, который нашел себе другую. А вот Ольга Бузова так и не смогла обрести семейного счастья.

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