2018-08-26T10:19:46+03:00
Общество

В Ростовской области поисковики обнаружили бронеукрытие времен войны

С начала года волонтеры обнаружили останки еще 150 бойцов
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области при раскопках нашли бронеукрытие времен ВОВ. Фото: Миус-ФронтВ Ростовской области при раскопках нашли бронеукрытие времен ВОВ. Фото: Миус-Фронт
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Поисковики движения «Миус-Фронт» сообщили об обнаружении бронеукрытия времен Великой Отечественной войны. Они подозревают, что оно было сделано на одном из заводов осажденного Ростова.

- Предназначенное для ведения огня из станковых и ручных пулеметов оно установлено таким образом, что из него простреливалась вся местность вокруг на много сотен метров, - рассказали волонтеры. - В 1942 году здесь стояла насмерть 9 Дивизия НКВД. Это подразделение чекистов преградило элитной немецкой армии из СС «Викинг» дорогу на Ростов.

Как вспоминают старожили, в годы войны фашисты выжигали из огнеметов защитников Ростова-на-Дону, которые сражались в подобных бронированных укрытиях. Не исключено, пулеметчики-герои до сих пор находятся в замаскированной и засыпанной землей огневой точке.

Сейчас место находки обследуют саперы на предмет наличия взрывоопасных предметов, после чего поисковики планируют продолжить работу. А увидеть бронированное укрытие смогут гости масштабной реконструкции прорыва на Миус-фронте, которая состоится сегодня, 26 августа, на территории Матвеево-Курганского района.

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