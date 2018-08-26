В Ростове-на-Дону в общегородском субботнике участвовали три тысячи человек

СЕГОДНЯ 10:29 2018-08-26T10:29:26+03:00

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Накануне, 25 августа, в Ростове-на-Дону прошел общегородской субботник, в котором приняли участие три тысячи человек. Он был приурочен к подготовке Ростова к новому учебному году и празднованию Дня города.

Мыли, чистили, подметали и вывозили во всех районах донской столицы, но особое внимание было уделено стихийным свалкам.

- Было задействовано 112 единиц специализированной техники, - рассказали в мэрии, где подвели итоги субботника. - На территории города проведена работа по сбору и вывозу 728 тонн свалочных очагов и навалов мусора.

Общими усилиями административного корпуса совместно с предприятиями, ресурсоснабжающими организациями и юридическими лицами наведен порядок на городских объектах, в прибрежных зонах, на внутриквартальных территориях, очищены от мусора территории общего пользования не только муниципальных земель, но и прилегающих участков.