2018-08-26T11:13:01+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону в аварии пострадали четыре человека

По факту началась проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Место аварии. Фото: соцсетиМесто аварии. Фото: соцсети
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Автоинспекторы Ростова-на-Дону разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась вечером в субботу, 25 августа. На улице Садовой дорогу не поделили Chevrolet Cruze и Dodge, причем все произошло на зебре, а после столкновения иномарки оказались на тротуаре. По предварительным данным, пострадали четыре человека в возрасте от 27 до 35 лет. Это водитель одной из машин и три пассажира.

- Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, - пояснили в автоинспекции. - По факту аварии началась проверка, обстоятельства столкновения выясняем.

В социальных сетях уже появились снимки с места дорожного происшествия и многочисленные комментарии жителей Ростова, которые высказывают свое мнение о лихачах, рискующих чужими жизнями.

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