2018-08-26T11:25:21+03:00
Общество

29 августа в центре Ростова-на-Дону отключат воду

Причина - плановые работы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В центре города воды не будетВ центре города воды не будетФото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
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В среду, 29 августа, жители центральной части донской столицы останутся без воды. Как сообщает Водоканал, причина - плановые работы, необходимо произвести переврезку водопроводной лини. В связи с этим будет отключена подача воды в жилые дома, которые находятся в границах следующих улиц: Филимоновская – МалюгинойЖуравлева – Театральный.

Предполагается, что работы будут длиться восемь часов, воду непосредственно отключат рано утром 29 августа, а включат в пять часов дня. Водоканал приносит свои извинения за временные неудобства.

Напомним, ранее городская администрации сообщила о том, что не будет света в Западном жилом районе. В связи с техническим обслуживанием оборудования на ТП-088 будет прекращена подача электроэнергии с 9:00 до 16:00 30 августа потребителям домов: ул. Еременко, 100/70, ул. Еляна, 68.

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