2018-08-26T11:56:46+03:00
Происшествия

Житель Волгодонска обворовал цветочный магазин, проникнув через открытое окно

Теперь он фигурант уголовного дела
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полиция сообщила о задержании жителя Волгодонска. Согласно официальной версии, он подозревается в краже. Именно он, как считают стражи порядка, залез в торговый павильон.

- В отдел полиции с заявлением о краже обратился работник цветочного магазина, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - В результате оперативных мероприятий был установлен подозреваемый, который ночью через приоткрытое окно проник в помещение, сложил в пакеты цветы, игрушки и другие товары, а потом скрылся.

Часть украденного мужчина спрятал на заброшенной даче, а цветы вручил сестре. Известно, что ранее 31-летний житель Волгодонска имел проблемы с законом - был судим за грабеж. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по факту кражи, что грозит ему лишением свободы до пяти лет.

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