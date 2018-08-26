2018-08-26T16:16:23+03:00
Общество

В Аксае открыли новый сквер «Кони»

Местные власти уверены, что он станет туристической достопримечательностью
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В Аксае открыли новый сквер «Кони». Фото: администрация Аксайского районаВ Аксае открыли новый сквер «Кони». Фото: администрация Аксайского района
Изменить размер текста:

В Аксае открылся новый сквер, центральной композицией которого стал декоративный фонтан в виде пяти лошадей, перебегающих водоем (они символизируют казачью станицу, которой город был в старину). Отсюда и название - «Кони».

- В новом сквере есть все необходимое для комфортного отдыха: территория выложена декоративной плиткой, сделано современное освещение, установлены скамейки, урны, фонари, - говорят в местной администрации. - На территории зоны отдыха есть детская площадка, работает wi-fi.

Сквер находится на перекрестке у дороги, которая ведет из Аксая в станицу Старочеркасскую, а потому местные власти уверены, что он станет туристической достопримечательностью.

Известно, что проект сквера «Кони» жители выбрали в результате народного голосования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону выбрали лучшего маляра-штукатура
Аферист из Азова обманул через Интернет покупателя мотоцикла
В Ростове задержали мужчину, который похитил решетки ливневой канализации
Житель Волгодонска обворовал цветочный магазин, проникнув через открытое окно
29 августа в центре Ростова-на-Дону отключат воду
В центре Ростова-на-Дону в аварии пострадали четыре человека
В Ростове-на-Дону в общегородском субботнике участвовали три тысячи человек
В Ростовской области поисковики обнаружили бронеукрытие времен войны
В Ростове-на-Дону поклонники могут сфотографироваться с Ольгой Бузовой
Прокуратура Новочеркасска через суд добилась блокировки девяти сайтов, обучающих браконьерству
В Ростове-на-Дону бывший зек ограбил кассу кафе, пока продавщица отвлеклась на других покупателей
В Ростове-на-Дону предлагают запретить торговлю в подземных переходах