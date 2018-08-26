В Аксае открыли новый сквер «Кони»

СЕГОДНЯ 16:13 2018-08-26T16:16:23+03:00

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В Аксае открылся новый сквер, центральной композицией которого стал декоративный фонтан в виде пяти лошадей, перебегающих водоем (они символизируют казачью станицу, которой город был в старину). Отсюда и название - «Кони».

- В новом сквере есть все необходимое для комфортного отдыха: территория выложена декоративной плиткой, сделано современное освещение, установлены скамейки, урны, фонари, - говорят в местной администрации. - На территории зоны отдыха есть детская площадка, работает wi-fi.

Сквер находится на перекрестке у дороги, которая ведет из Аксая в станицу Старочеркасскую, а потому местные власти уверены, что он станет туристической достопримечательностью.

Известно, что проект сквера «Кони» жители выбрали в результате народного голосования.