2018-08-26T16:25:15+03:00
Происшествия

В Ростове задержали мужчину, который похитил решетки ливневой канализации

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сотрудники уголовного розыска Ростова-на-Дону задержали подозреваемого в краже. Согласно официальной версии, подозреваемый, будучи в Железнодорожном районе, похитил решетки дождеприемного колодца канализации.

- Он погрузил восемь чугунных решеток в машину, после чего уехал, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Стоимость ущерба превысила 40 тысяч рублей.

Похититель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана в суде, ростовчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Волгодонске задержали 31-летнего подозреваемого, ранее судимого за грабеж. Правоохранители выяснили, что местный житель через приоткрытое окно проник в помещение, сложил в пакеты цветы, игрушки и другие товары, а потом скрылся. Общая сумма похищенного составила около 30 тысяч рублей. Часть украденного мужчина спрятал на заброшенной даче, а цветы вручил сестре.

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