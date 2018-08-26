В Ростове задержали мужчину, который похитил решетки ливневой канализации

СЕГОДНЯ 16:23 2018-08-26T16:25:15+03:00

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Сотрудники уголовного розыска Ростова-на-Дону задержали подозреваемого в краже. Согласно официальной версии, подозреваемый, будучи в Железнодорожном районе, похитил решетки дождеприемного колодца канализации.

- Он погрузил восемь чугунных решеток в машину, после чего уехал, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Стоимость ущерба превысила 40 тысяч рублей.

Похититель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана в суде, ростовчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Волгодонске задержали 31-летнего подозреваемого, ранее судимого за грабеж. Правоохранители выяснили, что местный житель через приоткрытое окно проник в помещение, сложил в пакеты цветы, игрушки и другие товары, а потом скрылся. Общая сумма похищенного составила около 30 тысяч рублей. Часть украденного мужчина спрятал на заброшенной даче, а цветы вручил сестре.