2018-08-26T17:41:18+03:00
Общество

Аферист из Азова обманул через Интернет покупателя мотоцикла

Он попросил аванс, а потом исчез
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Как сообщает полиция донского региона, в дежурную часть обратился мужчина, который заявил, что стал жертвой мошенника. Он решил купить мотоцикл и подобрал себе подходящий через сайт объявлений. Продавец потребовал перевести на его банковский счет предоплату, а получив больше 40 тысяч рублей, перестал отвечать на звонки и письма.

- Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Им оказался 25-летний азовчанин, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Азовчанину может грозит до пяти лет лишения свободы.

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