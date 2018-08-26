Аферист из Азова обманул через Интернет покупателя мотоцикла

СЕГОДНЯ 17:41 2018-08-26T17:41:18+03:00

Он попросил аванс, а потом исчез

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Как сообщает полиция донского региона, в дежурную часть обратился мужчина, который заявил, что стал жертвой мошенника. Он решил купить мотоцикл и подобрал себе подходящий через сайт объявлений. Продавец потребовал перевести на его банковский счет предоплату, а получив больше 40 тысяч рублей, перестал отвечать на звонки и письма.

- Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Им оказался 25-летний азовчанин, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Азовчанину может грозит до пяти лет лишения свободы.