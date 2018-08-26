Аферист из Азова обманул через Интернет покупателя мотоцикла
Как сообщает полиция донского региона, в дежурную часть обратился мужчина, который заявил, что стал жертвой мошенника. Он решил купить мотоцикл и подобрал себе подходящий через сайт объявлений. Продавец потребовал перевести на его банковский счет предоплату, а получив больше 40 тысяч рублей, перестал отвечать на звонки и письма.
- Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Им оказался 25-летний азовчанин, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Азовчанину может грозит до пяти лет лишения свободы.