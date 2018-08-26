В Ростове-на-Дону выбрали лучшего маляра-штукатура

СЕГОДНЯ 17:45 2018-08-26T17:54:59+03:00

Им стал Иван Гепта из Октябрьского района

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Иван Гепта из Октябрьского района Ростова занял первое место в номинации «Лучший маляр-штукатур» в общегородском конкурсе мастерства. Как сообщает администрация города, в профессиональном состязании участвовало восемь человек - по одному лучшему маляру-штукатуру от каждого района.

Традиционно было три: оценивание экипировки, теоретическая и практическая части. Для проверки практических навыков каждому представителю района выделили два стендовых рабочих участка. От конкурсантов требовалось поклеить обои в стык, покрасить второй, заранее поклеенный участок обоев в заданный оттенок и отшпатлевать специально подготовленную поверхность. Все участники успели выполнить задание за отведенный на работу час.

Иван Гепта стал лучшим. На втором месте оказался Евгений Баранюк, конкурсант из Ворошиловский района. Третье место заняла представитель Советского района Елена Андрижиевская.