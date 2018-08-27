2018-08-27T10:48:36+03:00
Общество

Гостям здесь не рады: в Ростове-на-Дону установили лавочку с гвоздями

Желающий присесть в лучшем случае продырявит штаны
Илья БОГОМОЛОВ
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Кто-то все-таки отважился присесть. Фото из группы ВК "Ростов Главный".Кто-то все-таки отважился присесть. Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии лавочки в одном из дворов микрорайона Александровка. Местный житель превратил предмет для сидения в орудие пыток - из доски, на которую может сесть случайный гость двора, торчат гвозди.

На самом деле лавочка - трансформер. Она состоит из двух половин, соединенных подобно шахматной доске. Если они раскрыты, можно садиться без опаски, но автор конструкции закрывает их так, что наверх торчат гвозди. В собранном состоянии предмет замыкается на замок. Таким образом, только владелец ключа может посидеть без травм.

"Лавочка для йогов". Фото из группы ВК "Ростов Главный".

"Лавочка для йогов". Фото из группы ВК "Ростов Главный".

Вероятно, местному жителю надоели пьяные компании, собирающиеся по ночам под окнами его дома. Однако комментаторы фото увидели в такой задумке немало проблемных моментов.

- А если ребенок сядет? Дети, они же не смотрят обычно, - обеспокоилась ростовчанка Анна.

- А если ночью, когда не видно, сядешь? - спросил житель донской столицы Игорь.

Комментаторы пишут, что такое "сидалище для йогов" незаконно. Умельцы уже предложили сбить замок арматурой или приделать новый, чтобы даже хозяин лавочки не смог ею воспользоваться.

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