В переулке Газетном в Ростове-на-Дону создадут вторую пешеходную зону

СЕГОДНЯ 11:15 2018-08-27T11:17:25+03:00

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В Ростове появится новая пешеходная зона - на участке переулка Газетный между улицами Максима Горького и Красноармейской. Администрация города дала добро инвестору на оперативном планерном совещании. Компания планирует провести работы за свой счет.

В итоге там уложат тротуарную плитку, установят малые архитектурные формы для деревьев и цветов, а также скамьи, урны, и четыре велопарковки. Еще проектом предполагается размещение уличных фонарей из белого матового стекла на черном металлическом основании. Добавим, что протяженность планируемой к благоустройству территории составляет 140 метров, общая площадь – 2100 квадратных метров.

Напомним, ранее пешеходные зоны были созданы в переулках Соборный, Газетный и Семашко, на участках от Большой Садовой до улицы Береговая.