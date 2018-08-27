С середины сентября возобновится прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Минводами

СЕГОДНЯ 11:26 2018-08-27T11:26:34+03:00

Время в полете составляет всего час. Фото: официальный сайт.

Самолеты будут курсировать два раза в неделю

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С середины сентября базовый перевозчик ростовского аэропорта «Платов» возобновит полеты из Ростова-на-Дону в Минеральные Воды, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как следует из информации онлайн-сервиса по приобретению билетов, минимальная стоимость взрослого билета без багажа составит 888 рублей (с ручной кладью до 10 кг), с одним багажным местом (плюс 23 кг) — уже 1980 рублей, ну а за тариф «комфорт» придется заплатить уже почти 8 тысяч рублей.

Авиасообщение возобновляется с 16 сентября, рейсы будут выполняться дважды в неделю — по воскресеньям и средам. Вылет из «Платова» в 10.30, приземление через час. Обратно отправление в 12.30.

Воздушное судно — традиционные для базового перевозчика «Платова» самолет «Сухой Суперджет-100».