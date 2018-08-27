2018-08-27T11:52:48+03:00
Авто

На двух улицах в центре Ростова-на-Дону ограничили движение на год из-за стройки

Также в городе планируется еще ряд ограничений для автотранспорта
Илья БОГОМОЛОВ
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Сегодня, 27 августа, в Ростове ввели ограничение движения по улицам Черепахина и Катаева. Причем данная мера продлится до 5 июля 2019 года. Как пояснили в мэрии, причиной ограничения стало строительство многоквартирного жилого дома по адресу Черепахина, 212.

Также с 27 августа по 1 ноября ограничено движение транспорта по улице Подъездная - там ремонтируют дорогу, а именно на участке от Ставропольского до Шеболдаева. С 30 августа по 15 сентября неудобства будут испытывать водители на улице Малиновского - там будут прокладывать ливневую канализацию к новому жилому комплексу, расположенному по улице 2-й Краснодарской.

Напомним, что с 15 сентября и до конца года будет продлено ограничение движения транспорта на Богатяновском спуске, а именно возле здания № 31, которое на данный момент является строящейся гостиницей.

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