Троллейбус № 12 снова запустили в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 11:41 2018-08-27T11:43:15+03:00

Он ходит по проспекту Стачки и улице Портовой

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Сегодня, 27 августа, в донской столице возобновил движение троллейбус № 12, который ранее соединял центр города и западный жилой массив. Его маршрут: Центральный Рынок – улица Московская – проспект Стачки – улица Интернациональная – улица Портовая – переулок Молодогвардейский – ГПЗ-10 – улица Малиновского – проспект Коммунистический – улица Тружеников – проспект Стачки – улица Московская – Центральный Рынок.

Как сообщает рессурс "Ростовский городской транспорт", на линии сейчас работают две машины - с 7 до 19 часов. В дальнейшем планируется увеличение подвижного состава.

Напомним, данный троллейбус прекращал свою работу из-за реконструкции улицы Станиславского и моста Стачки. Ранее сообщалось, что у властей города уже есть договоренность о том, что к концу года Москва передаст Ростову 14 троллейбусов. Этого количества хватит, что обновить половину местного парка данного вида транспорта.