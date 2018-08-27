2018-08-27T11:43:15+03:00
Общество

Троллейбус № 12 снова запустили в Ростове-на-Дону

Он ходит по проспекту Стачки и улице Портовой
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Троллейбус № 12. Фото из группы ВК "Ростовский городской транспорт".Троллейбус № 12. Фото из группы ВК "Ростовский городской транспорт".
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 августа, в донской столице возобновил движение троллейбус № 12, который ранее соединял центр города и западный жилой массив. Его маршрут: Центральный Рынок – улица Московская – проспект Стачки – улица Интернациональная – улица Портовая – переулок Молодогвардейский – ГПЗ-10 – улица Малиновского – проспект Коммунистический – улица Тружеников – проспект Стачки – улица Московская – Центральный Рынок.

Как сообщает рессурс "Ростовский городской транспорт", на линии сейчас работают две машины - с 7 до 19 часов. В дальнейшем планируется увеличение подвижного состава.

Напомним, данный троллейбус прекращал свою работу из-за реконструкции улицы Станиславского и моста Стачки. Ранее сообщалось, что у властей города уже есть договоренность о том, что к концу года Москва передаст Ростову 14 троллейбусов. Этого количества хватит, что обновить половину местного парка данного вида транспорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Баста сочинил песню на вымышленном языке
На двух улицах в центре Ростова-на-Дону ограничили движение на год из-за стройки
С середины сентября возобновится прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Минводами
В переулке Газетном в Ростове-на-Дону создадут вторую пешеходную зону
Гостям здесь не рады: в Ростове-на-Дону установили лавочку с гвоздями
В Ростове-на-Дону выбрали лучшего маляра-штукатура
Аферист из Азова обманул через Интернет покупателя мотоцикла
В Ростове задержали мужчину, который похитил решетки ливневой канализации
В Аксае открыли новый сквер «Кони»
Житель Волгодонска обворовал цветочный магазин, проникнув через открытое окно
29 августа в центре Ростова-на-Дону отключат воду
В центре Ростова-на-Дону в аварии пострадали четыре человека
В Ростове-на-Дону в общегородском субботнике участвовали три тысячи человек
В Ростовской области поисковики обнаружили бронеукрытие времен войны
В Ростове-на-Дону поклонники могут сфотографироваться с Ольгой Бузовой
Прокуратура Новочеркасска через суд добилась блокировки девяти сайтов, обучающих браконьерству
В Ростове-на-Дону бывший зек ограбил кассу кафе, пока продавщица отвлеклась на других покупателей
В Ростове-на-Дону предлагают запретить торговлю в подземных переходах