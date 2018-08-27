2018-08-27T13:03:04+03:00
Звезды

Баста сочинил песню на вымышленном языке

По словам рэпера, песня на аргентинском, хотя он и не знает этот язык
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Баста.Баста.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Рэпер Баста порадовал поклонников странным треком, записанным, можно сказать, на коленке. Известный ростовчанин спел под гитару песню на одному ему ведомом языке, смеси английского и португальского, что называется, когда эмоции важнее слов. На музыку Василий Вакуленко наложил кадры, снятые им вместе с коллегами где-то в песчаснной пустыне, и выложил готовый "клип" в Instagram. Работу он назвал "Argentinanoda".

- Доброе утро. Мой маленький эксперимент на вымышленном аргентинском языке, - представил песню Баста.

bastaakanogganobastaakanoggano
bastaakanoggano
6368 отметок «Нравится»77 комментариевInstagram

Подписчики артиста разделились на два лагеря. Одни стали хвалить его за творческий подход, другие неистово критиковали. Многие отметили, что у российских рэперов, похоже, появился новый тренд - петь непонятно что, чтобы слушатели не разбирали слов. В таком духе, пишут комментаторы, недавно выпустил песню коллега Басты - Скриптонит.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Троллейбус № 12 снова запустили в Ростове-на-Дону
На двух улицах в центре Ростова-на-Дону ограничили движение на год из-за стройки
С середины сентября возобновится прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Минводами
В переулке Газетном в Ростове-на-Дону создадут вторую пешеходную зону
Гостям здесь не рады: в Ростове-на-Дону установили лавочку с гвоздями
В Ростове-на-Дону выбрали лучшего маляра-штукатура
Аферист из Азова обманул через Интернет покупателя мотоцикла
В Ростове задержали мужчину, который похитил решетки ливневой канализации
В Аксае открыли новый сквер «Кони»
Житель Волгодонска обворовал цветочный магазин, проникнув через открытое окно
29 августа в центре Ростова-на-Дону отключат воду
В центре Ростова-на-Дону в аварии пострадали четыре человека
В Ростове-на-Дону в общегородском субботнике участвовали три тысячи человек
В Ростовской области поисковики обнаружили бронеукрытие времен войны
В Ростове-на-Дону поклонники могут сфотографироваться с Ольгой Бузовой
Прокуратура Новочеркасска через суд добилась блокировки девяти сайтов, обучающих браконьерству
В Ростове-на-Дону бывший зек ограбил кассу кафе, пока продавщица отвлеклась на других покупателей
В Ростове-на-Дону предлагают запретить торговлю в подземных переходах