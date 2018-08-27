Баста сочинил песню на вымышленном языке

СЕГОДНЯ 13:01 2018-08-27T13:03:04+03:00

По словам рэпера, песня на аргентинском, хотя он и не знает этот язык

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Рэпер Баста порадовал поклонников странным треком, записанным, можно сказать, на коленке. Известный ростовчанин спел под гитару песню на одному ему ведомом языке, смеси английского и португальского, что называется, когда эмоции важнее слов. На музыку Василий Вакуленко наложил кадры, снятые им вместе с коллегами где-то в песчаснной пустыне, и выложил готовый "клип" в Instagram. Работу он назвал "Argentinanoda".

- Доброе утро. Мой маленький эксперимент на вымышленном аргентинском языке, - представил песню Баста.

bastaakanoggano bastaakanoggano

Подписчики артиста разделились на два лагеря. Одни стали хвалить его за творческий подход, другие неистово критиковали. Многие отметили, что у российских рэперов, похоже, появился новый тренд - петь непонятно что, чтобы слушатели не разбирали слов. В таком духе, пишут комментаторы, недавно выпустил песню коллега Басты - Скриптонит.