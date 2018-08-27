Полузащитник ФК "Ростов" Алексей Ионов вызван в сборную России на матчи с Турцией и Чехией
27 августа главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав на ближайшие товарищеские матчи против Турции (7 сентября, Трабзон) и Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону). В список пошли 25 футболистов, в том числе 29-летний полузащитник ФК "Ростов" Алексей Ионов.
В нынешнем сезоне Ионов провел в составе ростовчан все пять матчей чемпионата России (все - в стартовом составе), забил два гола (один с пенальти - в прошлом туре в гостевом поединке против тульского "Арсенала" - 1:0) и сделал результативную передачу.
Алексей Ионов перешел в "Ростов" в августе прошлого года. Контракт подписан по схеме "3+ 1". Ионов - воспитанник «Зенита». Выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2007 по 2012 год. Играл за команды «Кубань», «Анжи», «Динамо». Сезон-2016/2017 провел в составе московского ЦСКА.
В составе «Зенита» становился чемпионом России, обладателем национального Кубка, Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Вместе с ЦСКА завоевал серебряные медали РФПЛ.
Алексей Ионов выступал за молодежную и главную сборную России. В составе национальной команды провел 11 игр.
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