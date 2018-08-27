2018-08-27T15:34:34+03:00
Общество

Акция от «ТНС энерго» и Philips: оплачивайте электроэнергию с промокодом – получайте скидку на технику для дома

Сегодня объявлена акция для потребителей ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: «Оплачивайте электроэнергию с промокодом – получайте скидку 30% на электротехнику Philips». Она продлится по 31 декабря 2018 года
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Организатор акции Платежный сервис А3 – стратегический партнер Группы компаний «ТНС энерго» https://rostov.tns-e.ru.

Для получения 30% скидки на технику Philips клиентам «ТНС энерго Ростов-на-Дону» необходимо:

- Оплатить электроэнергию на сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сумму от 200 руб. (можно в счет будущего периода).

- При вводе данных банковской карты активировать промокод – TNSPHILIPS.

- После завершения платежа на указанный потребителем номер телефона придет SMS с уникальным 10-значным кодом.

- Выбрать понравившиеся товары на странице акции https://www.shop.philips.ru/tns.html, в поле "Коды скидок" указать код.

- Один код можно использовать 1 раз, количество кодов – не ограничено.

Подробнее об условиях акции https://rostov.tns-e.ru/population/philips/.

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