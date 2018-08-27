Акция от «ТНС энерго» и Philips: оплачивайте электроэнергию с промокодом – получайте скидку на технику для дома
Организатор акции Платежный сервис А3 – стратегический партнер Группы компаний «ТНС энерго» https://rostov.tns-e.ru.
Для получения 30% скидки на технику Philips клиентам «ТНС энерго Ростов-на-Дону» необходимо:
- Оплатить электроэнергию на сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сумму от 200 руб. (можно в счет будущего периода).
- При вводе данных банковской карты активировать промокод – TNSPHILIPS.
- После завершения платежа на указанный потребителем номер телефона придет SMS с уникальным 10-значным кодом.
- Выбрать понравившиеся товары на странице акции https://www.shop.philips.ru/tns.html, в поле "Коды скидок" указать код.
- Один код можно использовать 1 раз, количество кодов – не ограничено.
Подробнее об условиях акции https://rostov.tns-e.ru/population/philips/.
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