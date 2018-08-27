Льготный день стерилизации кошек и собак пройдет 30 августа 2018 в Ростовской области

СЕГОДНЯ 16:31 2018-08-27T16:36:00+03:00

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30 августа 2018 года в Ростовской области состояится акция по льготной стерилизации собак и кошек. Как сообщают в правильстве, только один день цены будут снижены на 30 процентов. Инициатором выступила Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных

Акция пройдет в 15 крупных государственных ветеринарных лечебницах: Ростове-на-Дону, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Батайске, Миллерове, Белой Калитве, Зернограде, Красном Сулине, Константиновске, Таганроге, Новошахтинске, Шахтах, а также в станице Вешенской и поселке Тарасовском.

Записываться на процедуру нужно заранее, так как количество операций ограничено временем работы ветеринарных врачей. Запись проводится по телефону государственной ветеринарной станции не менее чем за три дня до предполагаемой стерилизации животного.

До конца года проводить такие акции будут каждый месяц. В сентябре она пройдет 27-го числа, в октябре - 25-го, в ноябре - 29 -го, а также 27 декабря.

Список и контакты подразделений Ростовской облСББЖ, участвующих в акции:

г. Азов, ул. Ленина 74, тел. 8(86342)4-06-08

г. Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 6-31-24

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52

г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35

г. Красный Сулин, ул. Московская, 24, тел. 8 (86367) 5-29-45

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49

г. Ростов-на-Дону, ул. 16 линия, 18, тел. (863)251-82-09

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00.