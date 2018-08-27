В Ростовской области мужчина застрелил из охотничьего ружья соседа по даче

СЕГОДНЯ 16:59 2018-08-27T16:59:14+03:00

После ссоры сосед выстрелил в пенсионера в упор

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Трагедией закончилась ссора между соседями по даче 25 августа 2018 года. После скандала с соседом в одном из садовых товариществ Аксайского района 57-летний мужчина схватил свой одноствольный охотничий карабин и выстрелил в 86-летнего пенсионера. Тот от полученного ранения скончался на месте.

Следственный отдел по Аксайскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждил уголовное дело в отношении задержанного 57-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве.

Сейчас следователи ходатайствуют перед судом, чтобы мужчина был заключен под стражу и продолжают выяснение обстоятельств, приведших к трагедии. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 уголовного окдекса Российской Федерации (убийство).