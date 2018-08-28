День города Ростова-на-Дону 15 сентября 2018: какие улицы перекроют
В Ростове-на-Дону перекроют центр города 15 сентября 2018 года в связи с празднованием Дня города. Чествование 269-летнего именинника будет проходить с раннего утра до позднего вечера, потому движение запретят уже в 2 часа ночи, а пустят транспорт снова только в 11 часов вечера.
Улицы, по которым ездить будет запрещено с 02:00 до 23:00:
- пл. Театральная;
- пр. Театральный на участке от ул. Социалистическая до ул. М. Горького.
- ул. Большая Садовая на участке от пр. Кировский до пр. Театральный;
- ул. Советская на участке от ул. Верхненольная до пл. Театральная.
с 06:00 до 23:00:
- ул. Береговая на участке от пр. Буденновский до пр. Богатяновский спуск.