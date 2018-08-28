День города Ростова-на-Дону 15 сентября 2018: какие улицы перекроют

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-28T10:20:33+03:00

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В Ростове-на-Дону перекроют центр города 15 сентября 2018 года в связи с празднованием Дня города. Чествование 269-летнего именинника будет проходить с раннего утра до позднего вечера, потому движение запретят уже в 2 часа ночи, а пустят транспорт снова только в 11 часов вечера.

Улицы, по которым ездить будет запрещено с 02:00 до 23:00:

- пл. Театральная;

- пр. Театральный на участке от ул. Социалистическая до ул. М. Горького.

- ул. Большая Садовая на участке от пр. Кировский до пр. Театральный;

- ул. Советская на участке от ул. Верхненольная до пл. Театральная.

с 06:00 до 23:00:

- ул. Береговая на участке от пр. Буденновский до пр. Богатяновский спуск.