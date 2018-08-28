30 августа 2018 западный микрорайон Ростова-на-Дону останется без воды: какие дома отключат

СЕГОДНЯ 10:33 2018-08-28T10:33:43+03:00

"Водоканал" будет проводить ремонтные работы в западном микрорайоне Ростова-на-дону

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Сотни домов западного микрорайона Ростова-на-Дону останутся без холодной воды. Сотрудники "Водоканала" будут менять задвижки на водонасосной станции "Западная" в переулке Майкопском, 2. С сухими кранами придется мириться ровно сутки - с 9 утра 30 августа до 9 утра 31 августа.

Адреса, по которым отключат воду:

по ул. Мадояна до ул.5-я Кольцевая;

от ул. Майкопского по ул. Лесопарковая до ул. Мадояна;

по ул. Фестивальная до ул.Красная.

по 5-й Кольцевой до ул.3-я Баррикадная;

по ул.3-я Баррикадная до ул. Фестивальная;

по ул. Крупской до ул. Мопра;

по ул. Красная до ул. Шмидта;

по ул. Шмидта до ул. Крупская;

по ул. Балакирева до ул. Профсоюзная;

по ул. Мопра до ул. Балакирева;

по пр. Ставского до ул. С. Чебанова и ул. Вагулевского до площ. «Восстания»;

по ул. Профсоюзной до пр. Ставского;

по ул. Минераловодской до ул. Республиканская;

от площ. «Восстания» по ул. Собино до пер. Рыбный;

по пер. Рыбный до ул. Минераловодская;

по пер. Сумский до ул. Майкопская.

по ул. Республиканская до пер. Сумский,

по пер. Ярославского до ул. Трудящихся;

от ВНС «Круглая» (пл. Круглая, 1 А) по ул. Верещагина до ул. Профсоюзная;

по ул. Профсоюзная до пер. Ярославского;

по пер. Защитный до ул. Русская;

по ул. Трудящихся до ул. Нагорная;

по ул. Нагорная до пер. Защитный;

от Рабочей площади по пер. Балакирева до ул.3-я Кольцевая;

по ул. Русская до ул. Спартаковской;

от ул. Спартаковской по пер. Сакко и Ванцетти до Рабочей площади;

по ул.3-я Кольцевая до ВНС «Круглая» (пл. Круглая, 1 А).

Подача воды с пониженным давлением будет осуществляться в границах Советского района.