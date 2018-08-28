30 августа 2018 западный микрорайон Ростова-на-Дону останется без воды: какие дома отключат
Сотни домов западного микрорайона Ростова-на-Дону останутся без холодной воды. Сотрудники "Водоканала" будут менять задвижки на водонасосной станции "Западная" в переулке Майкопском, 2. С сухими кранами придется мириться ровно сутки - с 9 утра 30 августа до 9 утра 31 августа.
Адреса, по которым отключат воду:
по ул. Мадояна до ул.5-я Кольцевая;
от ул. Майкопского по ул. Лесопарковая до ул. Мадояна;
по ул. Фестивальная до ул.Красная.
по 5-й Кольцевой до ул.3-я Баррикадная;
по ул.3-я Баррикадная до ул. Фестивальная;
по ул. Крупской до ул. Мопра;
по ул. Красная до ул. Шмидта;
по ул. Шмидта до ул. Крупская;
по ул. Балакирева до ул. Профсоюзная;
по ул. Мопра до ул. Балакирева;
по пр. Ставского до ул. С. Чебанова и ул. Вагулевского до площ. «Восстания»;
по ул. Профсоюзной до пр. Ставского;
по ул. Минераловодской до ул. Республиканская;
от площ. «Восстания» по ул. Собино до пер. Рыбный;
по пер. Рыбный до ул. Минераловодская;
по пер. Сумский до ул. Майкопская.
по ул. Республиканская до пер. Сумский,
по пер. Ярославского до ул. Трудящихся;
от ВНС «Круглая» (пл. Круглая, 1 А) по ул. Верещагина до ул. Профсоюзная;
по ул. Профсоюзная до пер. Ярославского;
по пер. Защитный до ул. Русская;
по ул. Трудящихся до ул. Нагорная;
по ул. Нагорная до пер. Защитный;
от Рабочей площади по пер. Балакирева до ул.3-я Кольцевая;
по ул. Русская до ул. Спартаковской;
от ул. Спартаковской по пер. Сакко и Ванцетти до Рабочей площади;
по ул.3-я Кольцевая до ВНС «Круглая» (пл. Круглая, 1 А).
Подача воды с пониженным давлением будет осуществляться в границах Советского района.