В Ростове-на-Дону не приняли отремонтированную дорогу в переулке Соборный

СЕГОДНЯ 10:43 2018-08-28T10:47:41+03:00

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Власти Ростова не приняли не приняли отремонтированную дорогу в переулке Соборный. Речь идет об участке между улицей Мечникова и Буденновским проспектом, работы на котором велись в этом году подрядной организацией.

- Каждый объект ремонта контролирует три лаборатории, - рассказал и.о. директора МКУ «ДИСОТИ» Дмитрий Васильев. - По итогам анализа нашей лаборатории, проведенные работы не соответствуют необходимому уровню, мы их не принимаем и не оплачиваем. Нас также поддержала независимая лаборатория.

Как пояснили в Департаменте автомобильных дорог города, подрядчик обязан исправить выявленные недостатки на протяжении всего гарантийного срока за свои собственные средства. По итогам проверок строительная организация будет вынуждена переделать весь объем работ, а это покрытие проезжей части и тротуаров.