2018-08-28T11:23:25+03:00
Происшествия

В Миллерове легковушка насмерть сбила женщину-пешехода

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту аварии начата проверка. Фото: УГИБДД РОПо факту аварии начата проверка. Фото: УГИБДД РО
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В городе Миллерово сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства трагедии, которая случилась вечером 26 августа на пересечении улицы Седова и Захарова.

- Около 19:25 водитель ВАЗ, по предварительным данным, не выбрав безопасную скорость движения, допустил наезд на пенсионерку 1938 года рождения, - рассказали в УГИБДД Ростовской области.

Удар оказался смертельным. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Как стало известно «КП-Ростов» из неофициальных источников, она переходила проезжую часть вблизи пешеходного перехода. По факту дорожного происшествия начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства.

Еще одна авария со смертельным исходом случилась накануне, 27 августа, на трассе Элиста - Зимовники. 34-летний водитель не справился с управлением, вылетел с обочины, где автомобиль опрокинулся.

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