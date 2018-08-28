Стачки станут в пробку: ремонт одной из главных магистралей Ростова-на-Дону начнется 16 сентября

СЕГОДНЯ 11:08 2018-08-28T11:08:28+03:00

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Жителям Западного микрорайона Ростова-на-Дону придется две недели потерпеть некоторые неудобства. Из-за ремонта дороги движение ограничат на одной из главных магистралей города - проспекту Стачки (в границах улицы Малиновского и улицы Пескова). "Узкое" место появится на дорожной карте с 16 сентября. Закончить ремонт намерены в первый день октября.

Напомним, ранее стало известно, что в День города Ростова-на-Дону (15 сентября 2018 года) будет перекрыт для движения личного и общественного транспорта весь центр. Чествование 269-летнего именинника будет проходить с раннего утра до позднего вечера, потому движение запретят уже в 2 часа ночи, а пустят транспорт снова только в 11 часов вечера (список улиц)